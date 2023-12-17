ما هي أعراض سرطان تجويف الفم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر سرطان الغشاء المخاطي لتجويف الفم أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا، الذي يكون مصحوبا بالجفاف ورائحة الفم الكريهة وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

ووفقا لطبيبة الأسنان إيريكا سوتنيكوفا، لا تظهر أي أعراض في المراحل الأولى لسرطان الغشاء المخاطي لتجويف الفم، ولكنه يظهر على شكل عقد أو تقرحات التي لاحقا تتضخم وتتوسع وتصبح مؤلمة.



وتقول: "تشمل الأعراض الرئيسية الألم أو الانزعاج، وخدر في تجويف الفم، وعدم اختفاء العقد أو التقرحات. وعوامل خطر الإصابة تشمل الاستعداد الوراثي وضعف المناعة الناجم عن الإيدز أو تعاطي المخدرات".



وتشير الطبيبة، في مقابلة مع Gazeta إلى أن خطر الإصابة يزداد عند اتباع حمية غذائية صارمة وإصابات اللثة بسبب مشبك أسنان غير مناسب أو أطقم الأسنان وسوء النظافة والتسوس وأمراض الفم الأخرى وكذلك التدخين.



وتقول: "هناك عدد من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تساعد على منع تطور سرطان الغشاء المخاطي للفم: مراجعة الطبيب كل ستة أشهر، والتخلي عن العادات السيئة واتباع نظام غذائي سليم والاهتمام بنظافة تجويف الفم. ويجب أيضا تجنب الإصابات المزمنة، مثل قضم الأظافر".

روسيا اليوم

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