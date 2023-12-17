ما هي أعراض سرطان تجويف الفم؟

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر سرطان الغشاء المخاطي لتجويف الفم أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا، الذي يكون مصحوبا بالجفاف ورائحة الفم الكريهة وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.
ووفقا لطبيبة الأسنان إيريكا سوتنيكوفا، لا تظهر أي أعراض في المراحل الأولى لسرطان الغشاء المخاطي لتجويف الفم، ولكنه يظهر على شكل عقد أو تقرحات التي لاحقا تتضخم وتتوسع وتصبح مؤلمة.
وتقول: "تشمل الأعراض الرئيسية الألم أو الانزعاج، وخدر في تجويف الفم، وعدم اختفاء العقد أو التقرحات. وعوامل خطر الإصابة تشمل الاستعداد الوراثي وضعف المناعة الناجم عن الإيدز أو تعاطي المخدرات".
وتشير الطبيبة، في مقابلة مع Gazeta إلى أن خطر الإصابة يزداد عند اتباع حمية غذائية صارمة وإصابات اللثة بسبب مشبك أسنان غير مناسب أو أطقم الأسنان وسوء النظافة والتسوس وأمراض الفم الأخرى وكذلك التدخين.
وتقول: "هناك عدد من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تساعد على منع تطور سرطان الغشاء المخاطي للفم: مراجعة الطبيب كل ستة أشهر، والتخلي عن العادات السيئة واتباع نظام غذائي سليم والاهتمام بنظافة تجويف الفم. ويجب أيضا تجنب الإصابات المزمنة، مثل قضم الأظافر".
روسيا اليوم
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