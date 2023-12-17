سرايا القدس تقصف غلاف غزة وجنودا في المنطقة الوسطى
التاريخ
12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت حشودا إسرائيلية في جحر الديك وشرق المغازي بالمنطقة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل .
كما أعلنت عن قصف مستوطنتي صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.
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