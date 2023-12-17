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سرايا القدس تقصف غلاف غزة وجنودا في المنطقة الوسطى

12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت حشودا إسرائيلية في جحر الديك وشرق المغازي بالمنطقة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل .

كما أعلنت عن قصف مستوطنتي صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

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