حزب الله يستهدف 4 جنود إسرائيليين شرق سعسع

حزب الله يستهدف 4 جنود إسرائيليين شرق سعسع
التاريخ
12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله إنه استهدف بـ"الأسلحة المناسبة" 4 جنود إسرائيليين شرق موقع سعسع قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان وحقق إصابات مؤكدة.
كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه جبل أدير في الجليل الأعلى.
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