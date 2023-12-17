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حزب الله يستهدف 4 جنود إسرائيليين شرق سعسع

12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله إنه استهدف بـ"الأسلحة المناسبة" 4 جنود إسرائيليين شرق موقع سعسع قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان وحقق إصابات مؤكدة.


كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه جبل أدير في الجليل الأعلى.


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