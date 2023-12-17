ترجيح صرف رواتب موظفي الحكومة في هذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح مصدر في وزارة المالية صرف رواتب موظفي الحكومة لشهر كانون أول الحالي يوم الخميس القادم.



وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأحد، إن موعد صرف الرواتب المعتاد يكون خلال يومي 22 و23 من كل شهر الذي يتزامن هذا الشهر مع يومي الجمعة والسبت، لذلك من المرجح أن يتم صرف الرواتب يوم الخميس 21 كانون أول الحالي.



وأشار المصدر أن ترجيح صرف الرواتب مبكراً يأتي لتمكين الموظفين من شراء احتياجاتهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع، وبهدف اتاحة الفرصة لتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

