Sunday, 17 December 2023 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترجيح صرف رواتب موظفي الحكومة في هذا الموعد

12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح مصدر في وزارة المالية صرف رواتب موظفي الحكومة لشهر كانون أول الحالي يوم الخميس القادم.


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأحد، إن موعد صرف الرواتب المعتاد يكون خلال يومي 22 و23 من كل شهر الذي يتزامن هذا الشهر مع يومي الجمعة والسبت، لذلك من المرجح أن يتم صرف الرواتب يوم الخميس 21 كانون أول الحالي.


وأشار المصدر أن ترجيح صرف الرواتب مبكراً يأتي لتمكين الموظفين من شراء احتياجاتهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع، وبهدف اتاحة الفرصة لتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.


MENAFN17122023000208011052ID1107610187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث