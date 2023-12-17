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جيش الاحتلال يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة الليلة الماضية

12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف 200 موقع في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية.


جاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مركز عمليات في منطقة الشجاعية"، لافتًا إلى أن وحدات القوات الخاصة وطائرات سلاح الجو "قامت بتدمير مخزن عسكري يقع في منزل أحد نشطاء "حماس".


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