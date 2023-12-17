جيش الاحتلال يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة الليلة الماضية
التاريخ
12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف 200 موقع في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية.
جاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مركز عمليات في منطقة الشجاعية"، لافتًا إلى أن وحدات القوات الخاصة وطائرات سلاح الجو "قامت بتدمير مخزن عسكري يقع في منزل أحد نشطاء "حماس".
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