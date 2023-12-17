أمراض تشير إليها الوذمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تظهر الوذمة نتيجة احتباس السوائل في الجسم لأسباب مختلفة، بدءا من اتباع نمط حياة غير صحي وانتهاء باضطرابات خطيرة في عمل أعضاء وأجهزة الجسم.

ووفقا للدكتورة كاميليا تابييفا أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة، يمكن أن تظهر الوذمة بسبب اضطراب عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز البولي والغدد الليمفاوية والصماء والجهاز الهضمي.



وتقول في مقابلة مع Gazeta: "تظهر الوذمة غالبا بسبب القصور الوريدي وأمراض القلب و انتفاخ الأوردة (الدوالي). وأمراض القلب التي تسبب عدم انقباض عضلة القلب بالدرجة المطلوبة. وبحلول المساء، يزداد تورم الساقين بسبب قصور القلب، وقد يكون مصحوبا بضعف أو عدم انتظام ضربات القلب أو ضيق في التنفس حتى أثناء الراحة أو عند بذل نشاط بدني بسيط".



ووفقا لها، يمكن أن تظهر الوذمة بسبب أمراض الكلى في الصباح وتختفي في المساء. ولكن بحالة وجود اضطرابات حادة في عمل الكلى يمكن أن تبقى طوال اليوم، وتكون مصحوبة عادة بشحوب الجلد وجفافه.



وتقول: "أما في حالة أمراض الجهاز اللمفاوي، فتظهر الوذمة على الأطراف، ويزداد التورم في المساء ويختفي عمليا في الصباح أو بعد الراحة.



وتسبب أمراض الجهاز الهضمي، مثل تليف الكبد، و احتباس السوائل في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينتج الكبد ما يكفي من البروتين، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى ضغط الدم الجرمي "ضغط الدم التناضحي الغروي" (المسؤول عن الاحتفاظ بالمياه في مجرى الدم)، وعند عدم الاحتفاظ بالسوائل في مجرى الدم.

كما يحصل في حالة تليف الكبد، تنتفخ القدمين والساقين والفخذين، والبطن بصورة خاصة".



وتشير الطبيبة إلى أن اضطرابات الغدد الصماء، وخاصة قصور الغدة الدرقية، يسبب ظهور تورم واضح في الوجه، الذي يمكن أن يزداد وينتشر في الجسم بأكمله. وتصاحب مشكلات الغدة الدرقية عادة أعراض مميزة: النعاس والضعف الشديد وفقدان الذاكرة وغيرها.

روسيا اليوم

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