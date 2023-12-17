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مؤشر تعداد الجيش الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاما

12/17/2023 6:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة The Daily Mail، عن نائب وزير الدفاع الأمريكي أن العدد الإجمالي للعسكريين العاملين في الولايات المتحدة سينخفض في عام 2024، إلى 1.28 مليون شخص.
وذكرت الصحيفة أن ذلك، هو أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاما، ويرجع السبب جزئيا إلى مشكلة التجنيد العسكري.

وقال القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأفراد والاستعداد أشيش وزيراني، إن العجز بلغ في عام 2023 في القوات البرية والبحرية والجوية 41 ألف فرد. ووفقا له يعاني الذين ولدوا بعد عام 1997 من ثقة متدنية نحو مؤسسات السلطة، والقليل منهم فقط يسترشدون، "بقيم الحياة التقليدية ويحرصون على الصعود في السلم الوظيفي.
وبحسب وزيراني، قبل عقدين من الزمن، كان 25% من الشباب لا يفكرون في الانضمام إلى الجيش، وقد تجاوز هذا الرقم الآن 50%، "مما يؤدي إلى الانفصال بين الجيش وجزء كبير من المجتمع". وفي هذه الحالة، يتعين على القادة والسياسيين أن يعلنوا "النداء الوطني للخدمة في الجيش".

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