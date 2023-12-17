وصول 17 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس

وصول 17 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس
التاريخ
12/17/2023 6:11:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال مصدر طبي إن 17 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وأفاد مراسل الجزيرة مسبقاً بانتشال 23 شهيدًا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي.
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