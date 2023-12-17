Sunday, 17 December 2023 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصول 17 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس

12/17/2023 6:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر طبي إن 17 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الماضية.


وأفاد مراسل الجزيرة مسبقاً بانتشال 23 شهيدًا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي.

MENAFN17122023000208011052ID1107610180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث