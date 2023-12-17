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مواطن يشكو من عدم توفر دواء لمتلازمة درافيت وثمن عبوة الدواء من الخارج 250 يورو - صور

12/17/2023 6:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكا المواطن أسامة الحاج عيد من عدم توفر أدوية لحالة ابنته ذات العامين والتي شُخصت منذ أن كانت تبلغ من العمر 6 أشهر بمتلازمة (Drivet syndrome) المعروفة أيضا باسم صرع الرمع العضلي الوخيم للرضع.
وقال الحاج عيد لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يعاني منذ تشخيص حالة ابنته من عدم توفر الأدوية في الأردن وهو يقوم باستيرادها من الخارج بتكلفة عالية حيث تكلف العبوة الواحدة من دواء Diacomit نحو 250 يورو ويواجه العديد من التحديات لجلبها، عدا عن عدم توفر Diazepam وذلك لعدم توفر وصفة طبية من طبيب ألماني أو تركي وهو يعمل على جلبه أيضا من الخارج لعدم توفره.
وبيّن أنه يحتاج إلى عبوة واحدة كل شهر من هذا الدواء الذي يكلفه 250 يورو عدا عن رسوم الجمارك وتكاليف التوصيل.
وأضاف أن ابنته تعاني من التشنج المصحوب بارتفاع في ضغط الدم والحرارة إلى 40 درجة كل فترة ويقوم بأخذها إلى المستشفى حيث يتم إدخالها إلى العناية الحثيثة وإعطائها إبرة لفك التشنج، لافتا إلى أن الأدوية التي يقوم بجلبها تعمل نفس آلية الإبرة لكنها تخفف عناء الذهاب إلى المستشفى والمكوث هناك لعدة أيام، وهي تأتي على شكل تحاميل شرجية ويبدأ مفعولها بعد 10 دقائق.
وأشار إلى أنه قام بمراجعة مختلف الجهات في الأردن من بينها وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهو حاصل على رخصة للسماح باستيراد الدواء من الخارج بناءً على التقارير الطبية لحالة ابنته بالإضافة إلى مراجعته وكلاء الأدوية من أجل استيراده ولم تحدث أي تطورات علما بأن الدواء متوفر في السعودية ودول الجوار.
وبيّن أن حالة ابنته ليست الوحيدة في الأردن وهناك نحو 8 حالات تراجع عند طبيب الأعصاب والدماغ الذي يراجع عنده في حالة ابنته عدا عن الحالات الأخرى، داعيا إلى استيراد الدواء للتخفيف عن المرضى وعلى ذويهم معاناة جلبه من الخارج.
وتاليا التقارير الطبية وصور الدواء:





































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