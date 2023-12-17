نتنياهو: أهالي الجنود القتلى أعطوني التفويض لمواصلة القتال بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن أهالي الجنود الذين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة، أعطوه تفويضا لمواصلة القتال.
وقال نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية إن "أهالي الجنود القتلى أعطوني التفويض لمواصلة القتال، وقالوا إنها كانت وصية أبنائهم حتى القضاء على حماس والإفراج عن المختطفين".
يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة الفائت، أنه قتل "عن طريق الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.
وتعليقا على الحادث، قال نتنياهو: "بعد هذه المأساة تراودني فكرة ماذا كان يمكن أن يحدث، كانوا وكنا قريبين جدا من أن نحتضنهم مرة أخرى"، مضيفا: "سنواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة وهي عنبار هيمان (27 عاما)، فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "إنه والجيش يتحملان مسؤولية قتل الأسرى وسنفعل كل شيء لعدم تكراره".
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