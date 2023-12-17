العربية للسيارات تكشف الغطاء عن أحدث حملاتها الترويجية "Triple 5"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 ديسمبر 2023: أعلنت العربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية عن بدء حملتها الترويجية “Triple 5” المتوفرة في جميع متاجرها.
وانطلاقًا من التزامها بتعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم، قامت العربية للسيارات بتطوير هذه الحملة التي تمنح العملاء فرصة للاستفادة من ثلاث مزايا مذهلة عند شرائهم سيارة رينو من فئتي "كوليوس" أو "داستر"، وهي باقة خدمة صيانة لمدة 5 سنوات، وضمان شامل لمدة 5 سنوات، ومبلغ 5,000 درهم إماراتي عند استبدال سيارة رينو القديمة بسيارة جديدة.
وتتميّز سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات رينو "كوليوس" بتصميمها الرياضي، ومصابيح LED الفريدة التي تعمل خلال النهار، ومقصورة داخلية واسعة ومريحة تم تصميمها لضمان راحة الركاب مهما طالت الرحلة. وتتيح فتحة السقف البانورامية إضاءة مذهلة، بينما يمنح نظام التكنولوجيا المتطور والذي يشمل شاشة واسعة بمقاس 8.7 إنش تعمل بخاصية اللمس السائق والركاب فرصة لخلق الذكريات والاستمتاع بنظام ترفيه فريد. أمّا سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات رينو "داستر" الجديدة كليًا، فتتميز بتصميمها الخارجي العصري الحديث وقوتها وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود. ويوفّر تصميمها الداخلي الذي يشمل مقاعد قابلة للتعديل ولوحة قيادة حديثة راحة لا مثيل لها للركاب.
تبدأ الحملة من تاريخ 8 ديسمبر وتستمر حتى نهاية العام، مع إمكانية تمديد الفترة استجابةً لطلب العملاء. لا تفوتوا العرض وتفضلوا بزيارة أقرب صالة عرض رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
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