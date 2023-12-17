إشادة واسعة من المشاركين في «كوب 28» بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي زيارات ميدانية لـ217 من المشاركين في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، معظمهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث تضمنت الزيارات، التي تم تنظيمها خلال COP28، مركز الابتكار والمرحلة الرابعة من المجمع.

وأثنى الضيوف على مركز الابتكار الذي يعد معلماً رئيساً من معالم دبي، ووجهة أساسية للراغبين باستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة. كما أشاد الزوار بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تنفيذ مراحل المجمع باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.

في مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، تعرف الزوار على منطقة المعرض في الطابق الأول واستمتعوا بأكثر من 35 عرضاً تفاعلياً حول تطورات الطاقة المتجددة. كما تعرّفوا إلى متحف هيئة كهرباء ومياه دبي وأهم إنجازات مسيرة الهيئة وأبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. واطلع الزوار على خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة. واستمتع الزوار بالعروض الرائدة والشيقة التي يوفرها مركز الابتكار لزواره باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام والواقع المعزز والميتافيرس وغيرها. واختبر الزوار عدداً من التجارب التفاعلية الفريدة ومنها تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة وغير ذلك من تقنيات مبتكرة. إلى جانب ذلك، اصطحب المركز زواره في رحلة افتراضية بالاعتماد على تقنية الميتافيرس في أرجاء مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتعرف الزوار عن كثب على المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي دشنتها الهيئة خلال فعاليات (COP28)، وتعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية تصل إلى 950 ميجاوات. وتستخدم المرحلة الرابعة ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة، فيما يضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية. وسيزود المشروع ما يقرب من 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، ويخفض انبعاثات الكربون بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً، ما يعزز دور دبي كقطب عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل المناخي.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي دشنت خمس مراحل من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 2,627 ميجاوات. ويجرى العمل على تنفيذ المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1,800 ميجاوات. وعند اكتمالها، ستزود هذه المرحلة 540,000 مسكن بالطاقة النظيفة. وتشكل مشاريع المجمع، الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

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