مرشح لتدريب المنتخب البرازيلي الأول..أنشيلوتي لا يتعجل توقيع عقد جديد مع ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن لديه ما يكفي من الوقت لاتخاذ قرار فيما يتصل بعقده مع النادي الملكي رغم الكثير من التكهنات والتوقعات التي رشحته لتولي تدريب المنتخب البرازيلي الأول.

وينتهي عقد أنشيلوتي الحالي مع ريال مدريد في نهاية هذا الموسم وقال إدنالدو رودريجيز الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المدرب الإيطالي أنشيلوتي (64 عاما) هو المرشح المفضل لقيادة الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي خلفا لتيتي الذي استقال بعد خروج البرازيل من دور الثمانية في كأس العالم 2022 في قطر.

وردا على سؤال عن إمكانية حصوله على عقد جديد من ريال مدريد كهدية بمناسبة عيد الميلاد قال أنشيلوتي "لقد حصلت بالفعل على هديتي وهي الاستمرار هنا كمدرب لريال مدريد وهذا هو الشيء الأهم.

"وكما قلت سلفا فإنه لا يزال أمامنا وقت للتفكير (في تمديد العقد)."

وأضاف أنشيلوتي قبل مباراة فريقه في ملعبه في مواجهة فياريال في وقت لاحق اليوم الأحد "لكن بالنسبة للهدايا يمكن للاعبي فريقي منحي هدية غدا (اليوم الأحد) بالفوز في المباراة. الشيء الأهم الذي أريده هو إنهاء العام الحالي بصورة جيدة بالفوز بالمباراتين المتبقيتين ومن ثم يمكننا أن نقضي عيد الميلاد في هدوء."

ويحتل ريال مدريد المركز الثالي بين فرق الدوري الإسباني ويتطلع للتقدم وتجاوز جيرونا واحتلال صدارة القائمة مؤقتا بالفوز على فياريال الذي يحتل المركز 14 بين فرق البطولة العشرين.

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