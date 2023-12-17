أقيم في مجمع حمدان الرياضي بدبي.. كازاخستان تتوج بكأس الدوري العالمي للسباحة الفنية

توج فريق كازاخستان تحت 12 سنة بالمركز الأول بمجموع درجات 96.2417 وفريق تحت 15 سنة بمجموع درجات 172.381، ضمن منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية الذي أقيم في مجمع حمدان الرياضي بدبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظيم أكاديمية دبل دي للسباحة.

وجاءت أكاديمية اسبيدو في المركز الثاني لفريق تحت 15 سنة بمجموع درجات 114.0542 والمركز الثاني لفريق تحت 12 سنة بمجموع 81.943 درجة، بمشاركة 160 سباحة من 14 دولة، بمشاركة أربع أكاديميات للسباحة الإيقاعية مدرجين في دولة الإمارات العربية المتحدة: أكاديميةspeedo - Double D - Oceana- Synquatics.

وقالت الدكتورة الشيماء محمد إبراهيم أستاذ دكتور بكلية التربية الرياضية إن هذه البطولة بداية قوية للسباحة الفنية من حيث التنظيم وعدد المشاركين والتصميم على أن يتم التحكيم وفقاً للقانون الدولي الجديد لمعرفة قدرات لاعبات دولة الإمارات وقدرتهن على المنافسة الدولية، فهذه النتيجة تؤكد وجود لاعبات متفوقات في هذه الرياضة داخل دولة الإمارات يمكن دعمهن لكي يتم إعداد فريق دولي للسباحة الإيقاعية في مراحل مختلفة يمثلون دولة الإمارات في المحافل الدولية.

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