آبل تدعو للتوسع في استخدام تقنيات التشفير بعد تزايد مخاطر اختراق الاتصالات

دعت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية آبل مستخدمي الإنترنت والاتصالات إلى التوسع في الاستخدام اليومي للتشفير التام بين الطرفين (إند تو إند) بعد أن أظهر بحثا كلفت به الشركة إحدى الجهات تزايد مخاطر اختراق الاتصالات والبيانات خلال الفترة الأخيرة.

وقالت آبل إن دراسة مستقلة أظهرت زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد بيانات المستخدمين المخزنة على خدمات الحوسبة السحابية خلال العام الماضي، مشيرة، إلى زيادة عمليات القرصنة التي تستهدف منصات الحوسبة السحابية والخدمات الأخرى والتي تتيح للقراصنة الوصول إلى ملفات المستخدمين.

يذكر أن التشفير التام بين الطرفين للملفات التي يتم تخزينها على خوادم الحوسبة السحابية يعني قصر الوصول إلى الملفات والاطلاع عليها على الأشخاص الذين يحددهم صاحب الملفات فقط، دون أن تتمكن الشركة الموفرة لخدمة الحوسبة السحابية من الاطلاع على هذه الملفات وكذلك القراصنة الذين يتمكنون من الوصول إلى خوادم هذه الشركة لن يتمكنوا من الوصول إلى الملفات المشفرة طرفيا.

لذلك يعتبر التشفير التام بين الطرفين أفضل طريقة محتملة لحماية البيانات السحابية، بحسب آبل والتي بدأت تقديم خاصية التشفير التام بين الطرفين للملفات المخزنة على خدمتها السحابية آي كلاود.

وتروج آبل لنفسها منذ سنوات باعتبارها الشركة التي تضمن أفضل وسائل الحماية لبيانات واتصالات مستخدمي خدماتها وأجهزتها، على منافستها جوجل، التي تدير واحدة من أكبر منصات الإعلان على الإنترنت والتي تعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن المستخدمين.



واعترفت آبل بصعوبة تطبيق هذا التشفير على رسائل البريد الإلكتروني أو قوائم الاتصال أو بيانات التقويم، لآن البرتوكولات الأصلية لهذه الخدمات لا تتيح هذه الخاصية دون كسر التوافق العام بين مختلف الخدمات وموفري الخدمات.