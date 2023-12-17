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شرطة دبي تصدر توضيحاً بشأن سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ«الملا بلازا»

12/17/2023 5:29:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شرطة دبي أن الجهات المعنية في حكومة دبي، تعاملت مساء أمس مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة.

وأوضحت شرطة دبي أن الحادث نجم عنه تسجيل إصابتين بسيطتين، وباشرت مختلف الجهات باتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز.

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