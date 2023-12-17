شرطة دبي تصدر توضيحاً بشأن سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ«الملا بلازا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت شرطة دبي أن الجهات المعنية في حكومة دبي، تعاملت مساء أمس مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة.
وأوضحت شرطة دبي أن الحادث نجم عنه تسجيل إصابتين بسيطتين، وباشرت مختلف الجهات باتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز.
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