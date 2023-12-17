متحف المستقبل يستقبل قادة العالم على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأطراف COP28

استقبل متحف المستقبل أكثر من 30 من رؤساء الدول وقادة الحكومات والوزراء من 30 دولة، على مدار أيام مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً في مدينة دبي.

وضمت قائمة كبار الحضور الذين زاروا متحف المستقبل خلال هذه الفترة كلاً من فخامة ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، ومعالي المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري، ومعالي الدكتور تيرينس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، ومعالي إدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء بيرمودا، ومعالي بوشبا كمال داهال رئيس مجلس وزراء جمهورية نيبال، ومعالي انييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، ومعالي دينغ شيويه شيانغ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني.

وأبدى هؤلاء الزوار خلال جولاتهم في المتحف إعجابهم بالتصميم المميز والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره، لصنع مستقبل أفضل للبشرية، كما اطلعوا على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الرائدة، ودوره في تطوير تقنيات وأفكار المستقبل، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات والدراسات النوعية.

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