Sunday, 17 December 2023 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متحف المستقبل يستقبل قادة العالم على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأطراف COP28

12/17/2023 5:29:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل متحف المستقبل أكثر من 30 من رؤساء الدول وقادة الحكومات والوزراء من 30 دولة، على مدار أيام مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً في مدينة دبي.

وضمت قائمة كبار الحضور الذين زاروا متحف المستقبل خلال هذه الفترة كلاً من فخامة ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، ومعالي المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري، ومعالي الدكتور تيرينس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، ومعالي إدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء بيرمودا، ومعالي بوشبا كمال داهال رئيس مجلس وزراء جمهورية نيبال، ومعالي انييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، ومعالي دينغ شيويه شيانغ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني.

وأبدى هؤلاء الزوار خلال جولاتهم في المتحف إعجابهم بالتصميم المميز والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره، لصنع مستقبل أفضل للبشرية، كما اطلعوا على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الرائدة، ودوره في تطوير تقنيات وأفكار المستقبل، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات والدراسات النوعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17122023000110011019ID1107610133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث