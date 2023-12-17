بمشاركة أكثر من 800 بحار.. القارب الدفاع يتّوج بلقب سباق زايد للتجديف التراثي

فاز القارب "الدفاع" التابع لوزارة الدفاع، بقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أمس تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وجاء في المركز الثاني "زلزال 1"، لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة محمد أحمد محمد الشحي، وفي المركز الثالث "زلزال"، لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة نواف أحمد محمد الشحي.

وأقيم السباق بمشاركة أكثر من 800 بحار، على فترتين الأولى خلال الفترة الصباحية، وضمت كل القوارب المشاركة في 3 مجموعات، وانطلقت من جزيرة اللولو، وحتى خط النهاية قبالة مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

وتأهلت 5 قوارب من كل مجموعة للشوط الختامي، الذي انطلق في الرابعة عصراً من جزيرة اللولو أيضاً بمشاركة 15 قارباً، وحتى قبالة مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وقام بتكريم المشاركين سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد خليفة الرميثي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لمهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، واهتمامه بكل الأنشطة والفعاليات والسباقات والبطولات بمختلف فئاتها التي ينظمها النادي.

وأضاف:أقيم السباق في أجواء مثالية، ساعدت المشاركين على تقديم مستويات فنية ممتازة في قيادة القوارب بسرعات جيدة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ما منح السباق حيوية وإثارة أكبر.

وقال:" السباقات التراثية التي ينظمها النادي في كل المناسبات تشهد تجاوباً كبيراً من ملاك القوارب والمحامل، والنواخذة والبحارة، وجميع المشاركين تعاونوا مع فريق العمل المنظم للسباق، من خلال الالتزام باللوائح الواردة في التعميم الخاص بالسباق، والإجراءات التنظيمية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز