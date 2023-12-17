بلدية دبي تدعم فعالية Tedx Happiness Street تعزيزاً لريادة دبي والإمارات في السعادة وجودة الحياة

تعزيزاً لريادة دبي كوجهة عالمية للعيش والسعادة وجودة الحياة، تدعم بلدية دبي فعالية "تدكس وشارع السعادة" TEDx Happiness Street 2023، من المنصة المعروفة عالمياً لمشاركة الأفكار وتحفيز التحوّل الإيجابي، التي تنطلق يوم 17 ديسمبر في مركز مؤتمرات مجمع دبي للمعرفة بمشاركة متحدثين من جميع أنحاء العالم، وتسلط الضوء على التزام دبي ودولة الإمارات بتوفير بيئة سعيدة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وتتماشى رعاية بلدية دبي للحدث مع ثقافتها المؤسسية القائمة على مراعاة كافة عناصر جودة الحياة في أكثر من 160 خدمة تقدمها للجمهور، وذلك ضمن 14 قطاعاً مركزياً تتضافر فيها جهود موظفي ومهندسي وكوادر كلٍ منها من أجل غاية مشتركة هي خدمة الناس وإسعادهم انطلاقاً من رؤيتها كبلدية رائدة لمدينة عالمية.

وبهذه المناسبة قالت طيف الأميري، مدير إدارة التسويق المؤسسي في بلدية دبي: "تفتخر بلدية دبي بدعم فعالية TEDx Happiness Street كشريك استراتيجي، حيث تتماشى هذه المنصة بشكل مثالي مع استراتيجيتنا لجعل دبي أكثر ريادة واستدامة وجمالاً وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش للمقيمين والزوار. ونتطلع إلى الاستماع إلى الفنانين ورواد الأعمال وقادة الرأي والمواهب الذين يحدثون فرقاً إيجابياً في عالمنا".



بدورها، أوضحت بوجا أوني، المتحدثة المعتمدة من

TEDx ومنظمة فعالية TEDx Happiness Street، أن "هذا الحدث مستوحى من روح العطاء التي تمتاز بها دولة الإمارات"، مشيرة إلى أن "الحدث يقام بالتعاون مع نخبة من المتحدثين الإماراتيين والمقيمين والدوليين، الذين سيتبادلون وجهات النظر ويعرضون إنجازات دبي ودولة الإمارات على الساحة الدولية أمام جمهور يزيد عن 39 مليون مشاهد".

وتشمل قائمة المتحدثين في الفعالية: أنس الحلبي، أول عازف عربي على آلة الهاند بان؛ وأحمد صلاح، عالم الفلك وصانع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي؛ وكريس بلير فنسنت، الفنان متعدد التخصصات؛ وسونيا سانديافو، الفنانة متعددة التخصصات ورسامة الجداريات ومصممة الأزياء وخبيرة الأناقة المعروفة؛ والشيف جيمس نايت باتشيكو، الشخصية التلفزيونية المشهورة والمؤسس المشارك لمجموعة طهاة دبي؛ ومعين البستكي، فنان ألعاب الخفة والخدع البصرية الإماراتي؛ ونسرين عبد الله، الصحفية ومدربة اللياقة البدنية ولاعبة الجوجيتسو؛ وعمير محمد، المبتكر الرياضي ولاعب كرة السلة المحترف في فئات أصحاب الهمم؛ وسعاد السويدي، أول مصورة إماراتية وعربية للحياة البرية؛ وسلامة محمد، رائدة الأعمال الإماراتية والمؤثرة الاجتماعية في مجال مرض البهاق والعناية بالبشرة؛

ديرين هارشانداني، مهندس الألعاب الداخلية، ورياضي التحمل، ورائد الأعمال، والمؤلف، والمدرب التنفيذي ومستشار NCS، وشيلينا براون، القاضية المتقاعدة في المحكمة العليا في كاليفورنيا والداعمة للمساواة والعدالة الاجتماعية وقائدة الرأي؛ ويويتشي سيتوياما، الناشط البيئي ومدير جمعية أبحاث باكتشر، وواعظ الشنتو الياباني.

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