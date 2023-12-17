ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في بطولة سلطان بن زايد للبولو

تختتم غداً الإثنين بملاعب نادي غنتوت مرحلة الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، بإقامة مباراتين.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

وتشهد المباراة الأولى لقاء فريق الإمارات بولو "الوصيف"، مع فريق لامار بولو صاحب المركز الثالث على ملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو.

ويلتقي في المباراة الثانية فريق بن دري بولو متصدر المجموعة مع فريق غنتوت بولو الذي تعرض لخسارتين في الدور التمهيدي.

وشهدت جولة أمس السبت فوز فريق الإمارات بولو بقيادة سموالشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي افتتحت التسجيل بالهدف الأول، على فريق غنتوت بولو 9-6.

وأحرز بقية الأهداف علي المري "هدفين" وميغيل وخوان "هاتريك" لكل منهما، فيما أحرز أهداف غنتوت بولو اوسكار "هاتريك"، وغونزالو " هدفين"، وناصر الشامسي هدفاً.

كما فاز فريق بن دري بولو المتصدر على فريق لامار بولو 10-7، وأحرز ماركوس سولاري 6 أهداف، ومارتن "هاتريك"، ومحمد بن دري هدفاً، فيما سجل لفريق لامار بولو ريكاردو 5 أهداف، وريان العجاجي وسانتوس هدفاً لكل منهما.

وادار المباريات الطاقم الدولي المكون من ريوز وتارغوين وسانتياجو.

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