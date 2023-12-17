اتحاد الإمارات للدراجات يفوز بدرع التفوق لعام 2022 من الاتحاد العربي

فاز إتحاد الإمارات للدراجات بدرع التفوق العام 2022 للاتحاد العربي للدراجات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.وتم إعلان فوز اتحاد الدراجات بالدرع خلال حفل افتتاح البطولة العربية لدراجات الطريق 2023 ، المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، والمستمرة حتى 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة 12 منتخبا عربيا، يمثلهم 300 دراج ودراجة.

ويأتي منح الدرع انعكاسا للنتائج التي تحققت في البطولات العربية الـ4 التي أقيمت في عام 2022 بمختلف التخصصات.

وقام الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي بإهداء الدرع إلى رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبه، خلال حفل الافتتاح الرسمي للبطولة .

وأعرب منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عن سعادته بالتتويج بدرع التفوق العام، موضحا انه جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين قامت به المنتخبات الوطنية على مدار السنوات الماضية، والحرص الدائم على التواجد في كافة السباقات والبطولات خاصة العربية والتي أصبحت معتمدة ومسجلة رسميا في الاتحاد الدولي للدراجات.

وأوضح ان مجلس إدارة اتحاد الدراجات يحرص دائماً على دعم كافة المنتخبات الوطنية وتأسيس قاعدة كبيرة من الدراجين وهو ما ساهمت به الأندية المحلية من خلال التواجد والمشاركة في السباقات والتي دائما ما تكون الأساس في تكوين أي منتخب قوي.

على جانب آخر انطلقت صباح اليوم منافسات البطولة العربية بسباقات فرق ضد الساعة للشابات والإناث والشباب، حيث يشارك المنتخب الوطني في فئة الشابات والشباب، ويخوض غدا الإثنين منتخبا الرجال والناشئين منافسات سباق فرق ضد الساعة.

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