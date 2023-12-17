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شبكة الإمارات للشهب تصور آلافاً من الشهب الليالي الماضية

12/17/2023 5:29:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وثقت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي نشاطا مميزا لزخة شهب "التوأميات"، حيث صورت خلال ذروة الزخة أكثر من 3 آلاف شهاب ظهرت في سماء الإمارات.

وتقوم الشبكة بشكل آلي بتصوير الشهب حال ظهورها في السماء، وهي تتكون من ثلاث محطات منتشرة في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي، وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء الخافت. وقد صورت الشبكة ليلة الأربعاء على الخميس 13-14 ديسمبر أكثر من 1800 شهاب، أما في ليلة الذروة ليلة الخميس على الجمعة 14-15 ديسمبر، وعلى الرغم من أن السماء كانت غائمة لساعات، إلا أن الشبكة في تلك الليلة صورت أكثر من 1600 شهاب.

ومن خلال هذه الصور تمكنت الشبكة من رسم مدار 1201 شهاب قبل دخوله للغلاف الجوي في الليلة الأولى، ورسم مدار 1065 شهاب لليلة الثانية، ورسم المدار يعني تحديد العناصر المدارية للحبيبة الغبارية التي كانت تدور حول الشمس قبل اصطدامها بالأرض وشكلت الشهاب الذي تم تصويره، ولا يمكن رسم المدار إلا أن تم تصوير نفس الشهب من قبل أكثر من محطة، حيث يمكن من خلال حساب المثلثات تحديد العناصر المدارية للحبيبات الغبارية هذه.

وبعد تصوير الشهب، تقوم المحطات بشكل آلي بتحليل الصور، وتحديد مسار ولمعان كل شهاب، وبعد ذلك ترسل المعلومات لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في تعاون دولي يجمع المركز مع شبكات عالمية أخرى مماثلة بإشراف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وتبين الصورة الأولى والثانية خارطة الإمارات مبين عليها الشهب التي تصويرها خلال الليلتين، وتبين الخارطة لكل شهاب الموقع الذي بدأ فيه بالظهور (الأصفر الداكن) والمكان الذي انتهى عنده الشهاب (الأبيض). كما ونرفق بعضا من صور الشهب المميزة التي تم تصويرها.

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