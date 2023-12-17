الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بدفعة ثانية من سيارات الإسعاف

استلمت سفارة دولة الإمارات في بولندا، اليوم، باخرة تحمل على متنها 27 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل للمساهمة في دعم قطاع الصحة في أوكرانيا.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تأتي هذه الشحنة وهي استكمال لشحنة سابقة في شهر سبتمبر الماضي كانت تحمل على متنها 23 سيارة إسعاف، وبذلك تم تسليم 50 سيارة مقدمة من دولة الامارات إلى أوكرانيا خلال عام 2023.

وتقوم سفارة الإمارات في بولندا بجهود كبيرة بشكل مستمر ومنذ بداية الأزمة في أوكرانيا لتسهيل عملية نقل المساعدات الإماراتية من بولندا إلى منفذ أوكرانيا وبالتعاون مع سفارة الدولة في أوكرانيا.

وأكد السيد ماجد بن كمال مدير الدعم والمساعدات الإنسانية بمكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة مواصلة تسليم شحنات أخرى قادمة تشمل مساعدات شتوية لأوكرانيا خلال الشهر الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين في أوكرانيا، منها 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال 12 طائرة حتى الآن تحمل على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولداً كهربائياً و33 سيارة إسعاف و2500 جهاز لابتوب و 10,000 حقيبة مدرسية.

كما أرسلت دولة الإمارات باخرة على متنها 250 طناً من الإمدادات الإغاثية التي تشمل بطانيات ومستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة تم إرسالها إلى بولندا ورومانيا ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

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