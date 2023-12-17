عرابة السيارات الكهربائية في إدارة بايدن تتنحى عن منصبها.. هل أطاح بها الوقود؟

يشهد الكونغرس الأمريكي أحد

أعنف مظاهر الصراع بين الطاقة التقليدية (وأنصارها من الحزب الجمهوري) والمتجددة (الحزب الديمقراطي) في العالم، خاصة منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة في يناير 2021. وفي آخر فصول هذا الصراع، تنحّت عرّابة "السيارات الكهربائية" في إدارة بايدن، آن كارلسون، عن منصبها (القائم بأعمال المدير للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة)، وهو منصب حيوي في مجال تسريع التخلي عن السيارات التي تعمل على الوقود أثار غضب الجمهوريين.

وعملت كارلسون على صياغة اللوائح التي تهدف إلى دفع استخدام السيارات الكهربائية في المستقبل.

ووفق شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، ستتنحى آن كارلسون من منصبها في 26 ديسمبر، وتغادر الوكالة بالكامل في نهاية يناير. أعلن ذلك باتريك لالي، الذي يرأس مكتب الشؤون الحكومية بالإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في مذكرة تم توزيعها على موظفي الوكالة واطلعت عليها "فوكس نيوز".

وقال متحدث باسم وزارة النقل في بيان: "لقد كانت آن كارلسون قائدة كبيرة- وكان وقتها في المنصب محددًا بالوقت بموجب قانون إصلاح الوظائف الشاغرة، وستعود إلى دورها السابق كمستشار أول ورئيس المستشارين لمدة شهر واحد للمساعدة في عملية الانتقال".

لكن كارلسون حظيت بمعارضة قوية من الجمهوريين، بسبب نشاطها السابق في مجال المناخ، ودعم اللوائح التي تستهدف المركبات التي تعمل بالغاز، واستمرارها في منصبها المؤقت وقتاً طويلاً بعد فشل تأكيد مجلس الشيوخ للمنصب بصفة دائمة. ويرجح متابعون أن هذه المعارضة هي السبب وراء عدم قدرتها على الاستمرار في المنصب.

في فبراير 2023، رشح بايدن كارلسون لمنصب القائم بأعمال المدير للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، بشكل دائم. وفي الأشهر التي تلت ذلك، واجهت معارضة شديدة من الجمهوريين في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بسبب عملها السابق في القطاع الخاص في تقديم المشورة للمدعين بشأن قضايا المناخ.

ثم تم سحب ترشيحها فجأة في شهر مايو، لكنها ظلت القائمة بأعمال المدير، مما أثار غضب الجمهوريين والمدافعين عن الطاقة. وبعد سحب ترشيحها، وضعت كارلسون لوائح جديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود مصممة لتحفيز المزيد من عمليات شراء السيارات الكهربائية.

وقال عضو لجنة التجارة تيد كروز، الجمهوري عن تكساس: "كما أشار الجمهوريون في مجلس الشيوخ مراراً وتكراراً، كانت آن كارلسون تعمل كمسؤولة بالوكالة بشكل مخالف للقانون". وأضاف أن "محاولاتها لاختطاف وكالة السلامة من خلال إعادة كتابة معايير الاقتصاد في استهلاك وقود السيارات إلى تفويض فعلي للمركبات الكهربائية لا تحظى بشعبية لا ينبغي أن تكون نتيجة لتعيينها غير القانوني".

وتابع: "آمل أن يرشح الرئيس بايدن شخصًا يتمتع بالخبرة، وليس ناشطًا متطرفًا آخر في الصفقة الجديدة الخضراء".





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