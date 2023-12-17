9 طرق طبيعية للتخلص من البلغم

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع دخول فصل الشتاء يعاني الكثير من المواطنين من تراكم البلغم على الصدر نتيجة إصابتهم بنزلات معوية وإنفلونزا وسعال، ويلجأ كثيرون إلى أخذ الأدوية للتخلص من البلغم المتراكم، لكن بعضها لا يأتي بالنتيجة المطلوبة، لذلك يبحثون عن طرق للتخلص من البلغم.

طرق طبيعية للتخلص من البلغم

ووفق الدكتور أحمد مصباح، استشاري الأمراض الصدرية، فإن هناك بعض الطرق الطبيعية والعلاجات المنزلية التي تساعد في التخلص من البلغم المتراكم على الصدر ونزلات البرد سواء للكبار أو الصغار، وهي كالتالي:

1- تناول السوائل الدافئة بكثرة، حيث تساعد في التخلص من البلغم بشكل طبيعي وسريع.

2- استخدام المنشفة الدافئة

يمكن استخدام منشفة دافئة ورطبة على الوجه والصدر، للتخلص من المخاط وتخفيف ألم الجيوب الأنفية.

3- تناول أنواع مختلفة من الشوربة

يمكن تناول أنواع مختلفة من الشوربة كشوربة اللحم أو الدجاج أو لسان العصفور أو العدس أو الخضروات أو البصل مضاف إليه قطرات من عصير الليمون فتعتبر مضاد حيوي طبيعي.

4- استخدم الزيوت العطرية

كما يمكنك استخدام الزيوت العطرية للتخلص من البلغم ولتقليل المخاط وتخفيف السعال واحتفان الأنف.

5- استخدام بخاخ للأنف

استخدام بخاخ الأنف يمنع تراكم المخاط واستعادة التنفس الطبيعي، وبالتالي يخلصك من البلغم المتراكم على الصدر.

6- ابق رأسك مرفوعا

بقاء رأسك مرفوعاً منع تراكم البلغم في حلقك، كما يساعد في التصريف الطبيعي لبلغم الأنف والمخاط أسفل الجزء الخلفي من الحلق ما ساعد في التخلص من البلغم.

7- استنشاق البخار

استنشاق البخار يبقي الأغشية المخاطية رطبة ويساعدك في التخلص من البلغم المتراكم.

الذهاب للطبيب حال استمرار البلغم

ووفق استشاري الأمراض الصدرية، فيجب الذهاب إلى الطبيب حال استمرار المخاط أو البلغم لأكثر من 3 إلى 4 أيام، حيث يصبح أكثر لزوجة فيشكل خطرا على الصدر