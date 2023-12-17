لا يمكن لنتنياهو الاستمرار بمنصبه.. لابيد: يمكن إجراء انتخابات في زمن الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/ PNN- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار بمنصبه، معتبرا أنه من الممكن إجراء انتخابات في زمن الحرب.

وفي شأن "الترويج لمخطط إسرائيلي جديد حول صفقة لتحرير الأسرى" قال لابيد لموقع "واينت" العبري، إنه "يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود مقترحات على الطاولة، فإن ذلك يؤدي إلى تحرك بالقضية حتى لو لم يتم قبولها".

ووفقا له، "لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب كرئيس للوزراء"، مشددا على أنه من الممكن أن تجرى انتخابات أثناء الحرب".

ولفت لابيد، إلى أنه أوضح لنتنياهو أن المعارضة الإسرائيلية ستقدم الدعم "حتى مقابل الأسعار المؤلمة في صفقة الرهائن"، لكنه شدد في المقابل على أن "إسرائيل لا تستطيع التوقف عن القتال لأن حركة حماس ستعود في أول فرصة تتاح لها".

يأتي تصريح زعيم المعارضة الإسرائيلية بينما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحميل نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تخريب جميع فرص السلام، واعتباره شخصا غير صالح لأي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



