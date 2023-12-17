كوهين: إبعاد حزب الله عن الحدود فقط سيمنع نشوب حرب في لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، خلال لقاء نظيرته الفرنسية، إن تنفيذ القرار 1701 وإبعاد "حزب الله" عن الحدود فقط، سيمنع نشوب حرب في لبنان.

وأضاف كوهين أن "حزب الله، الذي يخدم الحكومة الإرهابية في إيران، يعرض لبنان والمنطقة برمتها للخطر.

وقال الوزير الإسرائيلي: "لقد تحدثت اليوم مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في أعقاب المحادثات التي أجريناها في الأسابيع الأخيرة، حول الترويج لتحرك دبلوماسي دولي من شأنه إزالة تهديد حزب الله من الحدود الشمالية لإسرائيل والسماح لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم بأمان".

ولفت إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، قمنا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لفرنسا وإسرائيل بهدف العمل بالتنسيق لتنفيذ القرار 1701".

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن قلق بلادها "البالغ" إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ"هدنة جديدة فورية ومستدامة" في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك خلال زيارتها تل أبيب الأحد.

وقالت كولونا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين "قتل الكثير من المدنيين"، مشددة على عدم وجوب نسيان ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية أجلت زيارة كانت مقررة السبت إلى لبنان، إثر عطل تقني في الطائرة التي كان يفترض أن تقلها.

وكان من المقرر أن تلتقي كولونا في بيروت، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى قائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل). وتندرج هذه الزيارة في إطار مساعي باريس لتجنب اتساع رقعة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.