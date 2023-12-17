تقرير: حرب غزة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتفاقم البطالة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال موقع المال والأعمال "كالكاليست" الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة، في شهرها الثالث، ضربت قطاعات عديدة، وتسببت في تفاقم أزمة بطالة.

وذكر الموقع أن معطيات خاصة بتوزيع نسب البطالة وفق كل قطاع، والصادر عن مؤسسة التأمين الوطني المسؤولة عن الضمان الاجتماعي لسكان إسرائيل، يظهر أن صناعة الخدمات الغذائية والضيافة، والتي تشمل المطاعم والمقاهي، تُشكل 15% من إجمالي طالبي إعانات حكومية للبطالة.

ووجدت أن نسبة العاطلين عن العمل الذين عادوا إلى عملهم في مجالات الضيافة والخدمات الغذائية منذ مطلع أكتوبر وحتى الـ5 من ديسمبر بلغ 7% فقط، في ظل استمرار تراجع الطلب على العاملين في هذا القطاع.

وذكرت أن تراجع الطلب جاء رغم أن الكثير من العاملين انضموا لقوات الاحتياط وأخلوا أماكن عملهم لتصبح شاغرة، إضافة إلى تراجع إقبال فلسطينيو الدخال على العمل في مواقع يرون أنها تشكل خطرًا.



وانضم 4% من العاملين بقطاع الفنون والترفيه إلى قائمة العاطلين عن العمل في الفترة ذاتها، وهي نسبة مطابقة لما شهده قطاع المواصلات وخدمات التوصيل السريع، بما في ذلك البريد، إذ إن 4% من إجمالي المنضمين إلى قوائم العاطلين عن العمل كانوا يعملون في هذه القطاعات.



وجاءت الزيادة في أعداد العاطلين من هذه القطاعات في ظل تراجع إقبال الإسرائيليين على الخروج للترفيه أو تراجع إقبالهم على التفاعل مع خدمات التوصيل السريع "ديليفري".



نحو 182 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل

وفي الفترة بين مطلع تشرين الأول/ أكتوبر إلى الـ5 من كانون الأول/ ديسمبر، انضم 3% من العاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة "هاي تيك" إلى قوائم العاطلين عن العمل.



وذكر الموقع أن تقييمات حالة البطالة تبدو غير مشجعة، مع أن الزيادة الحادة في أعداد المنضمين إلى قوائم البطالة توقفت منذ الـ6 من الشهر الجاري، واستقرت أعداد المنضمين إلى طابور البطالة منذ ذلك التاريخ عند 2000 عاطل يوميًا، بعد أن كانت 6 آلاف عاطل يوميًّا في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



ورغم التراجع، لكنه يبقى أكبر من الأعداد المنضمة إلى البطالة في الأوقات الطبيعية، أي قبل السابع من أكتوبر؛ إذ كان 1000 عاطل جديد فقط ينضم إلى تلك القوائم يوميًّا.



وأوضحت أن إجمالي أعداد العاطلين الجدد منذ بدء الحرب بلغ 181.2 ألف عاطل، ولكن بصرف النظر عن الحرب، بلغت أعداد العاطلين الجدد منذ اليوم الأول لأكتوبر، أي قبل الحرب بأسبوع وحتى إعداد التقرير، قرابة 182.9 ألف عاطل، ما يعني أن قرابة 1.7 ألف كانوا صُنِّفوا كعاطلين جُدُد قبل الحرب بأسبوع.



وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن 30 ألف عاطل منذ بداية الحرب عادوا إلى عملهم؛ ما يعني أن إجمالي كل العاطلين منذ الحرب يزيد على 150 ألف عاطل جديد بقليل.



وفي الصورة العامة، يوجد في إسرائيل عاطلون عن العمل قبل الحرب بلغوا قرابة 150 ألفًا أيضًا، ما يعني أن أعداد العاطلين القدامى والجُدُد بلغ 300 ألف عاطل، بنسبة تصل إلى 8% من إجمالي القوة العاملة، في وقت كان يتعين فيه ألا تتخطى نسبة البطالة الثابتة 3.5%.