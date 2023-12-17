منسق حملة ذبحتونا: أنظمة تأديب الطلبة قمعية

منسق حملة ذبحتونا: أنظمة تأديب الطلبة قمعية
التاريخ
12/17/2023 5:18:50 AM
(MENAFN
- Amman Net) تحدث الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" لطلة صبح عن قانونية فصل طالبين من جامعة خاصة إثر نشرهم منشور عن المقاومة الفلسطينية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الدكتور فاخر دعاس يتحدث عن قانونية فصل طالبين من جامعة خاصة إثر نشرهم منشور عن المقاومة الفلسطينية
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