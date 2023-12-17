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الأوقاف: 6 آلاف شخص سجلوا على بوابة الحج الإلكترونية لغاية الآن

12/17/2023 5:18:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن عدد المسجلين لموسم الحج للعام الهجري الحالي على بوابة الحج الإلكترونية بلغ 6 آلاف شخص حتى اليوم الأحد.


وأضاف الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري" أن معدل التسجيل اليومي للراغبين بأداء فريضة الحج للعام الحالي على البوابة يبلغ حوالي 1000 شخص يومياً منذ بدء فتح باب التسجيل.


ونوه أن الوزارة ستبدأ بحصر الأعداد النهائية فور انتهاء موعد التسجيل، ودراستها وفقاً للشروط المعلنة والأسس المعتمدة.


علماً أن التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلادي للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة انطلق يوم الاثنين الماضي وسينتهي الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 31/12/2023.


رابط التسجيل أنقر هنا


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