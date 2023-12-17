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ابن الـ 6 اعوام يطلق النار على معلمته في امريكا

12/17/2023 5:18:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حُكم على والدة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، كان قد أطلق النار على معلمته في فرجينيا بالسجن لمدة عامين.
وتوصلت ديغا تايلور، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى اتفاق مع المدعي العام في أمريكا لتخفيف العقوبة التي كان من الممكن أن تكون أكثر من خمس سنوات، بعد أن وجهت إليها تهمة إهمال الطفل بسبب الحادث.
وفي التفاصيل، أقدم الطفل في كانون الثاني، على إخراج المسدس من حقيبة والدته وأحضره إلى المدرسة حيث أطلق النار على معلمته في الصف الأول .
ونجت زوينر من الرصاصة لكنها أصيبت بجروح خطيرة. وأمضت ما يقرب من أسبوعين في المستشفى، وخضعت لخمس عمليات جراحية، ويقال إنها لا تزال تتعافى.


لبنان 24

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