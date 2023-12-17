بوتين عن تصريح لبايدن: هذا هراء تام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس فلاديمير بوتين تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا قد تهاجم حلف الناتو ووصفها بالهراء.
وأضاف الرئيس بوتين في حديث تلفزيوني: "هذا هراء تام. أعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك، وهذا مجرد كلام مجازي لتبرير سياسته الخاطئة في الاتجاه الروسي".
وأعرب الرئيس بوتين، عن ثقته في أن موقف واشنطن هذا خاطئ، لأنه من غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار التطور العالمي، "مهتمة كما تعلن بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وأضاف بوتين: "لا أعتقد أن هذا يصب في المصالح الوطنية للولايات المتحدة نفسها".
روسيا اليوم
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