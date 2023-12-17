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بوتين عن تصريح لبايدن: هذا هراء تام

12/17/2023 5:18:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس فلاديمير بوتين تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا قد تهاجم حلف الناتو ووصفها بالهراء.
وأضاف الرئيس بوتين في حديث تلفزيوني: "هذا هراء تام. أعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك، وهذا مجرد كلام مجازي لتبرير سياسته الخاطئة في الاتجاه الروسي".

وأعرب الرئيس بوتين، عن ثقته في أن موقف واشنطن هذا خاطئ، لأنه من غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار التطور العالمي، "مهتمة كما تعلن بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وأضاف بوتين: "لا أعتقد أن هذا يصب في المصالح الوطنية للولايات المتحدة نفسها".

روسيا اليوم

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