وزير خارجية الاحتلال : الدعوة لوقف إطلاق النار خطأ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الاسرائيلي ان الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس.
واضاف وزير خارجية الاحتلال :"ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة وسنواصل الحرب حتى القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن وتغيير الواقع في قطاع غزة "
واكمل " ان هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان، وإذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا"
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