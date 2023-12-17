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وزير خارجية الاحتلال : الدعوة لوقف إطلاق النار خطأ

12/17/2023 5:18:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الاسرائيلي ان الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس.

واضاف وزير خارجية الاحتلال :"ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة وسنواصل الحرب حتى القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن وتغيير الواقع في قطاع غزة "


واكمل " ان هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان، وإذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا"


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