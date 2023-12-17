وزير خارجية الاحتلال : الدعوة لوقف إطلاق النار خطأ

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الاسرائيلي ان الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس.

واضاف وزير خارجية الاحتلال :"ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة وسنواصل الحرب حتى القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن وتغيير الواقع في قطاع غزة "



واكمل " ان هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان، وإذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا"