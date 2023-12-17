باريس تطالب بهدنة فورية ومستدامة بغزة
التاريخ
12/17/2023 5:18:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بهدنة جديدة فورية ومستدامة في قطاع غزة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في تل أبيب صباح اليوم الاحد.
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