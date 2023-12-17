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باريس تطالب بهدنة فورية ومستدامة بغزة

12/17/2023 5:18:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بهدنة جديدة فورية ومستدامة في قطاع غزة.


وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في تل أبيب صباح اليوم الاحد.


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