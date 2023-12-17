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الضمان تكشف موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

12/17/2023 5:18:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لشهر كانون الأول الحالي يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم.

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