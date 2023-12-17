الأمانة تنظم يوما علميا للزراعة الحضرية والأمن الغذائي

MENAFN - Al Wakeel News)نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة الألمانية الأردنية وبتمويل من الحكومة اليابانية، يوما علميا للزراعة الحضرية المستدامة والأمن الغذائي، كجزء من الأنشطة المعرفية لمشروع الزراعة الحضرية المستدامة في عمان.



ويهدف تنظيم اليوم العلمي الذي عقد بمشاركة مجموعة من الخبراء في الزراعة الحضرية والأمن الغذائي إلى تعزيز الوعي بالأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الفرص و التحديات التي تواجه الزراعة الحضرية، وتسليط الضوء على الممارسات الفعالة لإدارة الأراضي والمياه، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسين، والدعوة للسياسات الداعمة للزراعة الحضرية وتأكيد دور البحث العلمي وتبني التكنولوجيا.



بدورها قالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في الأمانة الدكتورة ميرفت مهيرات، إن عمان تشهد تحولا حضريا ملحوظا لذا وضعت الأمانة خطتها الاستراتيجية 2022- 2026 وخطة تغير المناخ وخطة مدينة خضراء، بما يتناسب مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيتها المستقبلية في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مجتمعات حضرية أكثر استدامة و تحقيق التوازن بين التقدم الحضري وحاجات البيئة والمجتمع.



وأضافت أننا نسعى من خلال عقد الجلسات العلمية البناءة إلى تحفيز التفكير وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وتشكيل مجتمع علمي ديناميكي وتحويل التحديات إلى فرص، وبناء مستقبل أفضل لمدينة عمان.



وشارك في جلسات اليوم العلمي الذي عقدت فعالياته في مركز الحسين الثقافي، مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، وعميد كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور قاسم عبد العال، كمتحدثين رئيسيين.