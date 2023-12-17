محلل سياسي أوكراني يحدد زمن ومكان ظهور ميدان جديد على غرار ميدان كييف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المحلل السياسي الأوكراني أندريه زولوتاريف، إن "ميدانا مناهضا للصين قد يحدث في تايوان في يناير المقبل على غرار ميدان كييف مع قرب موعد الانتخابات".وأضاف زولوتاريف في مقابلة عبر يوتيوب مع مدير المعهد الأوكراني للسياسة رسلان بورتنيك: "الأمر يمكن أن يبدأ في يناير، حيث من المحتمل أن يفوز الوكلاء الموالون للصين في الانتخابات. وبالتالي ممكن للأحداث أن تبدأ هناك.. الميدان التايواني".

بالمقابل أشار المحلل إلى أن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها دعم أكثر من جبهة صراع في الوقت ذاته، منوها بأنها لم تعد قادرة على أن تكون الزعيم السياسي للعالم.

من جهتها دعت الولايات المتحدة الصين الجمعة الماضي إلى عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تايوان في يناير، وحثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية". وفق "أ ف ب".

روسيا اليوم