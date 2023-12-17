محلل سياسي أوكراني يحدد زمن ومكان ظهور ميدان جديد على غرار ميدان كييف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المحلل السياسي الأوكراني أندريه زولوتاريف، إن "ميدانا مناهضا للصين قد يحدث في تايوان في يناير المقبل على غرار ميدان كييف مع قرب موعد الانتخابات".
وأضاف زولوتاريف في مقابلة عبر يوتيوب مع مدير المعهد الأوكراني للسياسة رسلان بورتنيك: "الأمر يمكن أن يبدأ في يناير، حيث من المحتمل أن يفوز الوكلاء الموالون للصين في الانتخابات. وبالتالي ممكن للأحداث أن تبدأ هناك.. الميدان التايواني".
بالمقابل أشار المحلل إلى أن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها دعم أكثر من جبهة صراع في الوقت ذاته، منوها بأنها لم تعد قادرة على أن تكون الزعيم السياسي للعالم.
من جهتها دعت الولايات المتحدة الصين الجمعة الماضي إلى عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تايوان في يناير، وحثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية". وفق "أ ف ب".
روسيا اليوم
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