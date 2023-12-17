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مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة لاستعادة المحتجزين

12/17/2023 5:18:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيبحث منحى جديدا لصفقة تهدف إلى إعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت حركة حماس أكدت موقفها الرافض لأي مفاوضات لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ما لم يتوقف العدوان نهائيا على غزة مبينة أنها أبلغت الوسطاء بذلك.




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