مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة لاستعادة المحتجزين

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة لاستعادة المحتجزين
التاريخ
12/17/2023 5:18:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيبحث منحى جديدا لصفقة تهدف إلى إعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت حركة حماس أكدت موقفها الرافض لأي مفاوضات لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ما لم يتوقف العدوان نهائيا على غزة مبينة أنها أبلغت الوسطاء بذلك.
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