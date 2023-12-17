الرئيس التونسي يصدر عفوا خاصا لمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر يشمل 951 محكوما

الرئيس التونسي يصدر عفوا خاصا لمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر يشمل 951 محكوما
التاريخ
12/17/2023 5:18:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، أوامر تقضي بتمتيع 951 محكوما عليهم بالعفو الخاص مما يؤدي إلى إطلاق سراح 272 سجينا منهم، وذلك لمناسبة عيد "ثورة 17 ديسمبر".
روسيا اليوم
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