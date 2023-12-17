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الرئيس التونسي يصدر عفوا خاصا لمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر يشمل 951 محكوما

12/17/2023 5:18:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، أوامر تقضي بتمتيع 951 محكوما عليهم بالعفو الخاص مما يؤدي إلى إطلاق سراح 272 سجينا منهم، وذلك لمناسبة عيد "ثورة 17 ديسمبر".

روسيا اليوم

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