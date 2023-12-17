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مستعمرون يحرقون 3 بركسات ويهاجمون مساكن الفلسطينيين غرب أريحا

12/17/2023 5:18:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، مساكن المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، وأحرقوا 3 بركسات للماشية في تجمع عرب المليحات غرب أريحا.
وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن عشرات المستعمرين هاجموا مساكن المواطنين بتجمع عرب المليحات في طريق المعرجات غرب أريحا ورشقوها بالحجارة، وأضرموا النيران ببركسات للأغنام تعود للمواطن عطا سليمان مليحات.




MENAFN17122023000208011052ID1107610075

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