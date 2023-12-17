مستعمرون يحرقون 3 بركسات ويهاجمون مساكن الفلسطينيين غرب أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، مساكن المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، وأحرقوا 3 بركسات للماشية في تجمع عرب المليحات غرب أريحا.
وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن عشرات المستعمرين هاجموا مساكن المواطنين بتجمع عرب المليحات في طريق المعرجات غرب أريحا ورشقوها بالحجارة، وأضرموا النيران ببركسات للأغنام تعود للمواطن عطا سليمان مليحات.
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