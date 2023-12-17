المسجد النبوي يستقبل أكثر من ٥ ملايين مصلٍ خلال الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اليوم الأحد، أنها استقبلت أكثر من 5 ملايين و 119 ألف مصلٍ خلال الأسبوع الماضي.
وقالت، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنها سخرت كافة الخدمات للمصلين والزائرين من خلال جميع إداراتها لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 501 ألف و938 زائرا للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى 235 ألف و341 مصليًا بالروضة الشريفة.
وأفادت بأن 15 ألف و295 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 87 ألف و446 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 13 ألف و584 شخصًا من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 4783 مستفيدًا، كما قُدم 42 ألف و125 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 8638 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل .
كما قدمت أكثر من 111 ألف و600 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 62 ألف و992 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.
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