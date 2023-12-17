المسجد النبوي يستقبل أكثر من ٥ ملايين مصلٍ خلال الأسبوع الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اليوم الأحد، أنها استقبلت أكثر من 5 ملايين و 119 ألف مصلٍ خلال الأسبوع الماضي.





وقالت، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنها سخرت كافة الخدمات للمصلين والزائرين من خلال جميع إداراتها لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 501 ألف و938 زائرا للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى 235 ألف و341 مصليًا بالروضة الشريفة.





وأفادت بأن 15 ألف و295 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 87 ألف و446 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 13 ألف و584 شخصًا من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 4783 مستفيدًا، كما قُدم 42 ألف و125 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 8638 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل .





كما قدمت أكثر من 111 ألف و600 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 62 ألف و992 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.