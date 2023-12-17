Sunday, 17 December 2023 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس النواب يعزي رئيس مجلس الأمة الكويتي بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

12/17/2023 5:15:29 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تعزية ومواساة إلى أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي، أعرب فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، وخدمة بلاده وشعبه، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأمة العربية والعالم أجمع، خسر بوفاة الأمير الراحل قائدًا حكيمًا وقامة إنسانية وأميرًا عظيمًا، كرس حياته في خدمة شعبه وأمته، ونصرة قضاياها العادلة، مستذكرًا الجهود الكبيرة والدور البارز
لسمو الأمير الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت.


كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، أعرب فيها عن عظيم التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجسيم.

MENAFN17122023000055011008ID1107610063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث