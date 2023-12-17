رئيس مجلس النواب يعزي رئيس مجلس الأمة الكويتي بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تعزية ومواساة إلى أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي، أعرب فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، وخدمة بلاده وشعبه، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأمة العربية والعالم أجمع، خسر بوفاة الأمير الراحل قائدًا حكيمًا وقامة إنسانية وأميرًا عظيمًا، كرس حياته في خدمة شعبه وأمته، ونصرة قضاياها العادلة، مستذكرًا الجهود الكبيرة والدور البارز

لسمو الأمير الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت.



كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، أعرب فيها عن عظيم التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجسيم.

