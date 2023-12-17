رئيس مجلس النواب يعزي رئيس مجلس الأمة الكويتي بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تعزية ومواساة إلى أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي، أعرب فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، وخدمة بلاده وشعبه، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأمة العربية والعالم أجمع، خسر بوفاة الأمير الراحل قائدًا حكيمًا وقامة إنسانية وأميرًا عظيمًا، كرس حياته في خدمة شعبه وأمته، ونصرة قضاياها العادلة، مستذكرًا الجهود الكبيرة والدور البارز
لسمو الأمير الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت.
كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، أعرب فيها عن عظيم التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجسيم.
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