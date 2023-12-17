برنامج المتدربين والمتطوعين في”نور الرياض 2023′′ يمكّن الجيل القادم من مبدعي المملكة

الرياض- أصداف نيوز:

يفتتح برنامج“احتفال نور الرياض” للمتدربين والمتطوعين الباب أمام المواهب الفنية لتطوير مهاراتهم وخبراتهم، بما يتماشى مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030 في دعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية.

ويعود“نور الرياض” أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، بنسخته الثالثة، ليضيء العاصمة الرياض بمجموعة من الأعمال الفنية، ويسهم في تمكين الجيل القادم من المواهب الإبداعية ودافعًا لجانبي الإبداع والابتكار في شتى المجالات لدعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية من خلال برنامج المتدربين والمتطوعين والذي يُعد أحد مبادرات برنامج الشراكة المجتمعية لاحتفال نور الرياض 2023.

ويلتحق بالبرنامج الممتد لفترة 6 أشهر مجموعة من أبناء وبنات المملكة المهتمين بتطوير مهاراتهم وخبراتهم وبالحصول على مسيرة مهنية في القطاعات الفنية والثقافية، حيث يقدم العديد من القيمين الفنيين المحليين والدوليين القائمين على المعرض المصاحب ومجموعة من الخبراء في مختلف المجالات التخصصية ما بين 300 و 400 ساعة تدريبية تدعم المشاركين بالمهارات اللازمة التي بإمكانهم تطبيقها في رحلتهم المهنية المستقبلية.

كما يشمل البرنامج، سلسلة من المناقشات الجماعية والدراسة الذاتية وورش العمل والرحلات الميدانية والأنشطة التفاعلية والمشاريع العملية، كما يشجّع الملتحقين على حضور مختلف الأحداث الفنية مثل ورش العمل والمؤتمرات، للتواصل والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات وتطورات صناعة الفن.

يذكر أن احتفال نور الرياض، يثري المشهد الثقافي والفني في المملكة بأكثر من 120 عملًا فنيًا يقدمها ما يزيد عن 100 فنان من 35 دولة من بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًا، حيث تتوزع مواقع الاحتفال في 5 مراكز في العاصمة وهي: (مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام، حي جاكس بالدرعية). ويشهد الاحتفال في نسخته الثالثة إقامة 44 جلسة حوارية و122 ورشة عمل و13 تجربة إبداعية وأكثر من 1000 جولة إرشادية، وأكثر من 100 نشاط للعائلات.–واس