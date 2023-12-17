اختتام فعاليات معرض جدة للكتاب 2023 وسط مشاركة أكثر من 1000 دار نشر

جدة. – أصداف نيوز:

أسدلت هيئة الأدب والنشر والترجمة السبت الستار على معرض جدة للكتاب 2023, والذي أقيم تحت شعار (مرافئ الثقافة) بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محليةٍ، وعربية، ودولية موزعة على 400 جناح.

وقدّم معرض جدة للكتاب على مدى 10 أيام متواصلة رحلةً معرفية شاملة ومتكاملة من خلال برنامج ثقافي مكوَّن مما يزيد عن 80 فعالية, اشتملت على ندوات ثقافية، وجلسات حوارية، وأمسيات شعرية ضمت نُخبة من الشعراء، وورشِ عملٍ مُثرية في مجال صناعة النشر والقصص المصورة (الكوميكس والمانجا)، إضافةً إلى فعالية“حديث كتاب” و5 عروضٍ من مسرحية الملاذ الأخير، و4 عروضٍ من مسرحية حكاية شاعر.

وأتاحت هيئة الأدب والنشر والترجمة الفرصة للكتّاب السعوديين المستقلين عبر ركن المؤلف السعودي, الذي يُعطي الفرصة لأكثر من 100 عنوان لمؤلفين سعوديين، من ذوي النشر الذاتي؛ لعرض كُتبِهم للزوار وبيعها لصالحهم، وذلك في إطار تمكين الكُتَّاب السعوديين من بيع كتبهم، ودعم المؤلف السعودي لنشر إنتاجه الأدبي، والفكري. في الوقت الذي لقي جناح الطفل إقبالاً واسعاً من الأطفال وأسرهم، الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع الفعاليات والأنشطة التي قُدمت على مدى أيام المعرض، ومزجت التعلم بالاستمتاع عبر ورش المسرح، والدمى، والأزياء، والطهي، والموسيقى، وورشة صناعة القصص المصورة وتقنية إيقاف الحركة، إلى جانب منطقة الكتابة، واللعب الحسي.

وسجّلت مبادرة“عام الشعر العربي 2023” حضورها في معرض هذا العام من خلال إقامة مجموعة من الأمسيات الشعرية. كما أفرد المعرض منطقة خاصة للمانجا والأنمي، والتي حفلت بالعديد من الأنشطة التفاعلية في ظل وجود عدد من دور النشر المتخصصة في مجال القصص المصورة اليابانية (المانجا)؛ لبيع الكتب والمقتنيات، والتي لقيت تفاعلاً واسعاً من زوار المعرض ومرتاديه، وجذبت إليها جمهوراً واسعاً من محبي هذا النوع من الفن، على مختلف الأعمار.

وخصّص معرض جدة للكتاب في دورته لهذا العام مبادرة“جدة تقرأ الفرنسية”، والتي تهدف إلى نشر اللغة الفرنسية والتعريف بها وطرق تعلمها، وذلك عبر مشاركة أكثر من 70 داراً موزعة على 22 جناحاً، ضمّت العديد من الكتب، والمواد التعليمية والمعرفية التي راعت جميع الأعمار والاهتمامات.



