هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة
التاريخ
12/17/2023 4:24:49 AM
(MENAFN
- Youm7) قالت هيئة شؤون الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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