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هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة

12/17/2023 4:24:49 AM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة شؤون الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".







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