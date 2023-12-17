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رئيس حماية المستهلك: أزمة السكر مفتعلة.. وننتج 85% من استهلاكنا

12/17/2023 4:24:49 AM
(MENAFN- Youm7) أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهل ، إن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع السكر تابعين للدولة، وبالتالي فإنه لا يوجد أزمة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت حجب كثير لسلعة السكر، وتم مصادرة كافة المضبوطات .



جاء ذلك خلال إطلاق
جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك "، بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.



وأشار السجيني أن سعر السكر مع مكسب المصنع يصل إلى 24.5 جنيه للكيلو، ولذلك يتم
طرحه للمستهلك بنحو 27 جنيها للكيلو للمستهلك، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية 30 و40 وفي بعض الأماكن إلى 50 جنيه للكيلو وتم التصدي للمخالفات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوضح أن السبب ليس قلة عرض في ظل إنتاج نحو 85% من استهلاكنا، ولا نقوم بالاستيراد إلا نحو 400 ألف طن سنويا ، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية، حيث أنه في حالة إذا كان هناك سعر أعلى من السعر المعلن عنه للسكر يطلب ضرورة
الإبلاغ بأقصى سرعة.
























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