القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى صوفا وحوليت قرب حدود غزة

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في صوفا وحوليت قرب حدود غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.
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