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الأمم المتحدة تنعى أمير دولة الكويت

12/17/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Youm7) نعى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقدما تعازيهما القلبية لعائلته وحكومة وشعب الكويت.


وجدد جوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الكويت على صعيد القضايا الإنسانية، بالإضافة إلى السلام والأمن والتنمية المستدامة.
يُذكر أن الأمم المتحدة ستنكس علمها غداً الاثنين حدادا على وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


وذكر بيان عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائدا متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها، وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم.







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