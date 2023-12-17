مغادرة الطائرة السعودية الـ31 لإغاثة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Youm7) غادرت الطائرة السعودية الـ 31 لإغاثة الشعب الفلسطيني ، مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأحد، متجهة إلى مطار العريش الدولي، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن 25 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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