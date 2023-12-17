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وزير الخارجية البريطاني يقدم تعازيه في وفاة الشيخ نواف

12/17/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Youm7) أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن تعازيه في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.


وقال كاميرون - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "ببالغ الحزن والأسى سمعت بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. لقد ترك وراءه إرثا عظيما - نتيجة مسيرة مهنية طويلة ومتميزة في وزارة الداخلية، وكوزير للدفاع، وولي للعهد، وأخيرا كأمير".


وأضاف "مساهمته في الاستقرار الإقليمي والتزامه الشخصي بالتنمية العالمية وعمله على سد الفجوات بين الدول ستظل خالدة في الأذهان لفترة طويلة. أقدم التعازي الحارة للكويت وشعبها في هذا الوقت الحزين".


وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت توجيهات بتنكيس الأعلام على جميع المباني الحكومية في المملكة المتحدة فور الإعلان عن وفاة أمير الكويت الراحل.







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